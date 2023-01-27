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НовостиЗдоровье27 января 2023 13:58

В Ярославской области 27 января заразились коронавирусом 57 человек

Три пациента госпитализированы
Полина Вачнадзе
Госпитализация потребовалась троим пациентам с COVID-19

Госпитализация потребовалась троим пациентам с COVID-19

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ярославской области, по данным оперативного штаба на 27 января, заразились коронавирусом 57 человек. Госпитализация потребовалась троим пациентам с COVID-19. За минувшие сутки новых смертей от вируса в регионе не зарегистрировано.

С начала пандемии заболели коронавирусом 190 182 жителя Ярославской области, скончались 2 888 человек.

За минувшие сутки в России было выявлено 7164 новых случая коронавируса. Наибольшее число новых заражений зарегистрировали в Москве - там за день прирост составил 2234 пациента.