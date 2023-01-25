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НовостиОбщество25 января 2023 13:37

Заключенные исправительной колонии будут убирать дороги Ярославля

Из своей зарплаты осужденные будут возмещать ущерб потерпевшим
Полина Вачнадзе
К уборке улиц Ярославля привлекут осужденных ИК-8.

К уборке улиц Ярославля привлекут осужденных ИК-8.

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Заключенные ИК №8 Ярославля будут убирать улицы Заволжского района, а также шить одежду для организаций. К такому соглашению пришли руководители исправительной колонии и МУП «Горзеленхозстрой».

Как пояснили в УФСИН по Ярославской области, заработок осужденных пойдет на возмещение ущерба потерпевшим.

- Кроме того, дополнительное привлечение заключенных к оплачиваемому труду позволит компенсировать государству затраты, связанные с их содержанием в исправительной колонии, - уточнили в ведомстве.