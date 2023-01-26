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НовостиПроисшествия26 января 2023 10:33

В Ярославле горел многоуровневый гаражный комплекс

С ожогами лица и рук госпитализировали мужчину
Полина Вачнадзе
При пожаре в гаражном комплексе пострадал мужчина.

При пожаре в гаражном комплексе пострадал мужчина.

Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

Около пяти часов вечера 25 января на улице Блюхера в Ярославле загорелся гаражный комплекс. На место выехали 13 спецмашин и 46 пожарных. Полностью ликвидировать возгорание удалось только спустя четыре часа.

По предварительной версии, причиной пожара стал взрыв баллона с пропаном в боксе на четвертом уровне гаража. По данным МЧС, был полностью уничтожен один автомобиль, еще один поврежден. Частично обрушились боковые стены, повреждены два гаражных бокса.

- Взрыв был, что надо: двери, ведущие на этажи с лестницы, вылетели вместе с коробками вплоть до первого этажа. В боксе был арендатор, он, похоже, занимался ремонтами машин. Как он выжил – не могут понять. Могло быть намного хуже, хотя тоже не подарок: он обжег руки и лицо, и его увезли в больницу, - пишет на своей странице ВКонтакте председатель гаражного кооператива Эмин Добарджич.

По словам очевидца, который принимал посильное участие в тушении, оперативно сработала вахтер ГСК – она быстро вызвала пожарных, а те приехали буквально через пять минут.