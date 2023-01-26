В Ярославле планируют сделать несколько вертолетных площадок

В Ярославле планируют создать вертолетный комплекс. Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле в районе Которосльной набережной планируют создать вертолетный комплекс. Этот вопрос мэрия города сейчас обсуждает с областным департаментом транспорта и инвесторами.

- Летом вертолеты зачастую садятся в Ярославле на пустырь возле КЗЦ «Миллениум» и колеса обозрения. Это единственное место для взлета и посадки в центре города. Инвесторы предлагают обустроить там круглогодичную вертолетную станцию с диспетчером, ограждениями и охраной, - сообщил мэр города Артем Молчанов.

На Которосльной набережной есть место для обустройства до пяти вертолетных площадок, в том числе и таких, которые подойдут для машин типа Ми-8. Их обычно используют в санитарной авиации. Также рядом с комплексом собираются сделать причал и кафе.