В Ярославской области от коронавируса умер один пациент

Число заболевших COVID-19 начало расти. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Статистика смертей от коронавируса в Ярославской области изменилась. По данным оперативного штаба на 26 января, от COVID-19 в регионе умер один человек.

За сутки новые диагнозы поставлены 50 ярославцам, вылечились 29 жителей области.

С начала пандемии в Ярославской области коронавирусом заразились 190 129 человек, 2 888 пациентов.

Сегодня в России выявлено более 7 тысяч заболевших. Последний раз такие цифры были 23 декабря 2022 года. По стране госпитализировали 973 человека, что на 8,2% больше, чем вчера, 25 января.

Роспотребнадзор отмечает активизацию эпидемического процесса по коронавирусу в России.