«Маленький город потрясен гибелью молодого воина»: в Гаврилов-Яме простятся с погибшим на СВО Павлом Касаткиным

Во время СВО погиб житель Гаврилов-Яма Павел Касаткин. ФОТО: администрация Гаврилов-Ямского района

Завтра, 27 января, в Гаврилов-Яме простятся с Павлом Касаткиным, младшим сержантом мотострелкового батальона. На СВО Павел пошел добровольцем, вслед за другом, которого призвали в рамках частичной мобилизации.

- Скорбь, печаль, слезы.... Маленький город потрясен гибелью молодого воина, который с гордостью пошел защищать Родину, любимую маму, своих гаврилов-ямцев. Очень жаль, что судьба так распорядилась и увела в мир иной нашего воина-защитника. В наших сердцах Павел останется героем. Земляки вечно будут помнить его подвиг и мужество, желание не покидать товарищей, друзей, - пишут в социальных сетях знакомые Павла.

Этот жетон Павлу подарили перед уходом на СВО. ФОТО: администрация Гаврилов-Ямского района

Прощание с младшим сержантом начнется с 11:00. Пройдет церемония в Центре развития и поддержки предпринимательства Гаврилов-Яма на Советской площади, 1.