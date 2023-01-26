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НовостиОбщество26 января 2023 6:39

В Ярославле откроется второй школьный «Кванториум»

Он будет находиться на базе школы №88
Полина Вачнадзе
В Ярославле в этом году на базе школы №88 откроется второй школьный «Кванториум».

В Ярославле в этом году на базе школы №88 откроется второй школьный «Кванториум».

Фото: Сергей НАДЕЖДИН

В Ярославле в этом году на базе школы №88 откроется второй школьный «Кванториум». В технопарке будут работать лаборатории информатики, химии, физики, биологии, географии, а также зоны хай-тек и коворкинга.

В помещениях уже идет черновая отделка, постепенно закупается оборудование – компьютеры, комплекты для занятия робототехникой, интерактивные панели, цифровые лаборатории, микроскопы и многие другое. Посещать «Кванториум» смогут и ученики школы №88, и учащиеся других образовательных учреждений, сообщили в правительстве региона.

Сейчас в Ярославской области работают пять «Кванториумов»: два стационарных, два мобильных и один школьный. Последний был открыт в прошлом году в гимназии №3 Ярославля.