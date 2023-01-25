В Ярославле приставы при помощи сайта бесплатных объявлений поймали злостного алиментщика

Под видом покупателя встречу алиментщику назначили приставы. ФОТО: УФССП по Ярославской области

38-летнего злостного неплательщика алиментов судебные приставы поймали при помощи сайта бесплатных объявлений.

Мужчина долгое время не перечислял деньги на содержание своего сына и задолжал более 700 тысяч рублей. Привлечение к административной ответственности не вернуло горе-отца на путь истинный. Тогда сотрудники УФССП решили пойти на крайние меры – привлечь ярославца к уголовной ответственности.

- Но для этого его надо было разыскать, так как мужчина скрывался от сотрудников управления. Найти родителя помог сайт объявлений, - рассказали в пресс-службе УФССП по Ярославской области.

Там мужчина разместил сообщение о продаже планшета. Покупатель нашелся, но когда безответственный отец пришел к нему на встречу, его уже ждали приставы.

- В скором времени уголовное дело будет передано в суд. Необязательного отца ждет наказание в виде лишения свободы сроком до 1 года, - сообщили приставы.