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НовостиОбщество25 января 2023 14:31

В Ярославской области ожидается мокрый снег и гололед

МЧС опубликовало предупреждение
Полина Вачнадзе
Синоптики прогнозируют мокрый снег в Ярославской области.

Синоптики прогнозируют мокрый снег в Ярославской области.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ярославской области 26 января ожидается непогода. Предупреждение опубликовало региональное Управление МЧС со ссылкой на Гидрометцентр.

- В Ярославле и местами по области ожидается мокрый снег, гололед, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица, возможен сход снега с крыш, - сообщили спасатели.

Ухудшение погодных условий может привести к возникновению чрезвычайных ситуаций, увеличению числа ДТП, обрывам ЛЭП и линий связи, обрушению ветхих крыш.