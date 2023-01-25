В Ярославской области ожидается мокрый снег и гололед

Синоптики прогнозируют мокрый снег в Ярославской области. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ярославской области 26 января ожидается непогода. Предупреждение опубликовало региональное Управление МЧС со ссылкой на Гидрометцентр.

- В Ярославле и местами по области ожидается мокрый снег, гололед, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица, возможен сход снега с крыш, - сообщили спасатели.

Ухудшение погодных условий может привести к возникновению чрезвычайных ситуаций, увеличению числа ДТП, обрывам ЛЭП и линий связи, обрушению ветхих крыш.