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НовостиОбщество25 января 2023 12:47

В Ярославле простятся с Иваном Уразовым, погибшим на СВО

Похороны пройдут 26 января
Полина Вачнадзе
Прощание с Иваном Уразовым пройдет завтра, 26 января.

Прощание с Иваном Уразовым пройдет завтра, 26 января.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Завтра, 26 января, в последний путь проводят старшину роты мотострелкового батальона Ивана Уразова. Он погиб 17 января.

- Светлая память, Ванька… Очень жаль терять друзей. Сколько всего пройдено. Покойся с миром, воин, - пишут друзья Ивана в соцсетях.

- Иван навсегда останется в наших сердцах искренним, добрым, отзывчивым человеком! Спасибо родителям за воспитание такого честно человека! Искренние соболезнования родным, близким, Вечная Память, Ванечка.

Прощание с Иваном Уразовым пройдет завтра, 26 января, в храме Святителя Леонтия Ростовского в Ярославле. Начало в 11:00.

Как сообщили в правительстве Ярославской области, семья погибшего получит материальную помощь.