Wink представил главные премьеры первой половины 2023 года

В Москве представили главные фильмы наступившего года. Фото: ПАО «Ростелеком»

Откроет премьерный сезон сериальной линейки Wink Originals в 2023 году детективный триллер «Фишер» (18+), который основан на реальных событиях и рассказывает историю самого жуткого московского маньяка Сергея Головкина. Проект создан компанией Art Pictures Vision совместно со «Студией 812» по заказу «НМГ Студии».

Следующая премьера — нестандартный детективный триллер «Мерзлая земля» (18+) о женщине, которая бросает вызов системе. В небольшом приморском городке находят труп девушки, по подозрению в убийстве задерживают таксиста Максима. У него алиби, но приехавший из Москвы следователь все равно приписывает ему целую серию убийств. Невеста Максима Лариса начинает свое расследование, чтобы доказать невиновность близкого человека. От других сериалов про серийных убийц эту историю отличает точка зрения — зритель видит события глазами женщины.

Отвлечься от мрачных историй поможет другая новинка из линейки Wink Originals — полицейская комедия «Выжить любой ценой» (16+), производством которой занимается компания «Вселенная кино» при поддержке «НМГ Студии». В главной роли — Владимир Яглыч, также в сериале снимаются Мария Ахметзянова, Алексей Макаров, Федор Лавров и другие.

Поклонников спорта в новом сезоне ждет особое кино — документальный сериал «Большая битва» (18+) о смешанных единоборствах. За последние 20 лет ММА в России стал практически национальным видом спорта. Имена многих бойцов знакомы всем. Однако закулисье этого спорта по-прежнему остается загадкой для болельщиков. Проект познакомит их с жизнью самых известных спортсменов и тренеров ММА.

Wink радует своих подписчиков новыми премьерами. Фото: ПАО «Ростелеком»

Ожидается, что после завершения проката в Wink станут доступны и главные российские кинохиты. Это продолжение комедии «Непослушник 2», новая часть приключенческой анимационной эпопеи «Иван Царевич и Серый Волк 5», фантастическое возрождение легендарной комедии «Любовь-морковь. Восстание машин», кино для просмотра всей семьей «Чук и Гек. Большое приключение» и другие.

— Мы постоянно анализируем данные о просмотрах и предпочтениях наших подписчиков. И именно на этой основе принимаем решения об инвестициях в проекты, уже в целом хорошо понимая, что вызовет отклик у нашего зрителя. Над проектами для видеосервиса работают лучшие команды сценаристов, режиссеров, продюсеров, актеров, самые известные студии, и у нас общая цель — доставить зрителям новые впечатления и эмоции в любое место, где доступен наш онлайн-кинотеатр, — отметил директор по развитию видеосервиса Wink Антон Володькин.