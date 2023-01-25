В Переславле отключат воду в 58 жилых домах и детском саду

58 домов Переславля 26 января останутся без холодной воды из-за аварии. Фото: Полина Вачнадзе

Завтра, 26 января, с 11 часов 58 жилых домов Переславля-Залесского останутся без холодной воды. Об отключениях сообщили в администрации городского округа.

Причиной отключения стала очередная коммунальная авария, в этот раз – на водопроводе. На время ремонта системы подачу воды приостановят в 58 домах микрорайона Чкаловский и в переулке Федоровский, в детском саду «Солнышко», котельной, воинской части, ЦТП-Чкаловский, магазинах «Магнит», «Бристоль», «Магнит Косметик», «Копейка» и в двух пиццериях.

- Приносим свои извинения за доставленные неудобства. Рекомендуем подготовить запас холодной воды, - обратились к переславцам в администрации.