Уголовное дело экс-депутата муниципалитета Ярославля ушло в суд

В суд передано уголовное дело, возбужденное в отношении бывшего депутата муниципалитета Ярославля Евгения Мясникова. ФОТО: страница Евгения Мясникова ВКонтакте

В суд передано уголовное дело, возбужденное в отношении бывшего депутата муниципалитета Ярославля Евгения Мясникова. 49-летнего экс-народного избранника обвиняют в получении взятки в особо крупном размере, злоупотреблении должностными полномочиями и покушении на дачу взятки в крупном размере.

По версии следствия, преступления было совершены в то время, когда Евгений Мясников являлся директором АО «Волна», которое принадлежало КУМИ Ярославля.

- В сентябре 2020 года и в марте 2022-го обвиняемый через посредника получил от предпринимателей 1,5 и 2 миллиона рублей за продажу здания бани, гаражей и трех земельных участков, которые являлись муниципальным имуществом, - сообщили в прокуратуре Ярославской области.

Как пояснили в пресс-службе регионального СКР, в результате этих действий предприятию был причинен ущерб в 5 миллионов рублей. При этом, считает следствие, чтобы получить одобрение на противозаконную сделку, обвиняемый пытался передать взятку в 400 тысяч рублей председателю КУМИ.

- Но умысел не был доведен до конца по независимым от обвиняемого обстоятельствам. Преступление пресекли сотрудники регионального УФСБ, - уточнили в областном СКР.

Помимо Евгения Мясникова на скамье подсудимых окажется 43-летняя предпринимательница из Ярославля. Она, по версии правоохранительных органов, являлась посредницей при передаче взяток.

Бывший депутат сейчас находится под домашним арестом, его «помощнице» избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

Уголовные дела будет рассматривать Дзержинский суд Ярославля.