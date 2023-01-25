В мае в Ярославле откроется областной проектный институт

Областной проектный институт, который будет работать с государственными заказами, откроется в Ярославле в мае этого года Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Областной проектный институт, который будет работать с государственными заказами, откроется в Ярославле в мае этого года. На свою полную мощность он должен выйти в 2024 году.

Создание этого института позволит существенно экономить бюджетные средства и повысит качество разрабатываемых проектов.

- Проектирование государственных объектов требует большого количества финансовых вложений со стороны области. В общей сложности мы тратим на это 1,5-2 ммллиарда рублей в год. Проектный институт позволит серьезно сэкономить и повысить качество проектов. Будет одна точка подготовки и одна точка спроса, – сказал губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

В первую очередь сотрудники института займутся проектированием социальных объектов, потом – дорогами, дворами, общественными пространствами. В их сферу деятельности войдет создание проектов реконструкции и восстановления объектов культурного наследия.

Место, где будет находиться организация, уже определено. Сейчас набирается штат сотрудников.