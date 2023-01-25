Михаил Евраев прокомментировал сокращение числа ярославских чиновников

В Ярославской области идет сокращение штата чиновников. Фото: Полина Вачнадзе

В Ярославской области идет сокращение штата чиновников. На встрече с журналистами, которая прошла вчера, 23 января, губернатор региона пояснил, что подобная оптимизация в первую очередь направлена на увеличение зарплат оставшимся сотрудникам, и повышение эффективности их работы. В некоторых подразделениях будет сокращено 30-40% штата, в других – 100%.

- В Ярославской области управленческий штат по сравнению со среднероссийскими показателями раздут в полтора раза. Например, служба занятости в Брейтове: пять человек получают по 17 тысяч рублей и что делают, не понятно. Хотя там должен быть один специалист, приезжающий раз в неделю, - привел пример глава региона.

По словам Михаила Евраева, сокращения на 30% позволят поднять зарплату на 50%. Причем, речь идет не об окладе, а о премиальной части, которая заставляет сотрудников работать эффективнее.

- Наша задача – создать рабочую команду. А это возможно, если люди будут получать достойную зарплату. В тех условиях, что у нас есть, профессионалы работать отказываются, - сказал Михаил Евраев.

После сокращения, ко всем оставшимся чиновникам будут применять жесткую систему оценки.