В Ярославле создадут дизайн-код города Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле создадут дизайн код-города. Он затронет элементы уличного благоустройства, оформление парков и скверов, остановочных комплексов и общегородских территорий. Совещание по этому вопросу провел мэр города Артем Молчанов.

— Дизайн-код — это внешнее выражение пространства, в котором мы находимся. Для этого необходимо представление о том, как будут выглядеть наши улицы, парки, скверы, все это должно быть пронизано единой идеологией комфортной городской среды. Это творческий процесс, и мы хотим, чтобы в нем участвовали жители Ярославля, представители научных кругов, общественных организаций и движений, архитекторы, студенты, все, кому есть что сказать про уникальность нашего города. Дизайн-код отобразит то, как видят ярославцы свой город и как будут его видеть гости из других городов, — сказал Артем Молчанов.