В Ярославле открылась выставка художественного училища Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле открылась выставка художественного училища ««Художник Борис Бухта и его ученики». В Музее истории город представили больше 20 картин, написанных выпускниками и преподавателями учебного заведения в 1990-е — 2000-е годы.

- Художественные выставки представляют собой заметное явление культурной жизни современного общества. Борис Васильевич почти полвека преподает в Ярославском художественном училище. Это педагог-подвижник, снискавший искреннее признание и любовь учеников. Учитель с большой буквы, Борис Васильевич Бухта приобщает подрастающее поколение через обучение и воспитание к классической академической манере живописи, к развитию эстетического вкуса, вкладывая в своих учеников нравственные ценности, — сказала начальник управления культуры мэрии города Ярославля Ольга Каюрова.