В Ярославле будут судить водителя, который участвовал в смертельном ДТП Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ярославле будут судить 52-летнего мужчину. Он обвиняется по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения».

ДТП произошло 20 ноября прошлого года. Примерно в 16 часов нетрезвый водитель на «Рено Логан» нарушил правила дорожного движения из-за чего впоследствии погиб 50-летний пассажир этой иномарки.

- Водитель сел за руль автомобиля, не имея права управления транспортным средством соответствующей категории или подкатегории. В районе дома 94 по Ленинградскому проспекту Ярославля обвиняемый не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части вправо, где произвел наезд на дерево. В результате ДТП пассажир автомобиля «Рено Логан» получил травмы, от которых впоследствии скончался в реанимации лечебного учреждения, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.