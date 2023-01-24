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НовостиОбщество24 января 2023 12:42

В Ярославле планируют сделать пешеходный квартал

Ряд территорий в городе ждет преображение
Полина Вачнадзе
В Ярославле планирую сделать пешеходный квартал.

В Ярославле планирую сделать пешеходный квартал.

Фото: Полина Вачнадзе

Несколько улиц в центре Ярославля планируют сделать пешеходными. Об этом сегодня, 23 января, во время пресс-конференции сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

- Есть задача сделать пешеходный квартал в Ярославле. Не одну улицу, как Кирова, а около шести. Это улицы, идущие параллельно улице Кирова, улица Андропова, Нахимсона, Депутатская, - пояснил глава региона.

Также в планах отремонтировать Волжскую набережную и набережную у парка на Даманском. Это преобразования помогут увеличить туристический поток в город и область. Сейчас идет поиск инвесторов, которые смогут вложить средства в проекты.