В Ярославле планируют сделать пешеходный квартал

В Ярославле планирую сделать пешеходный квартал. Фото: Полина Вачнадзе

Несколько улиц в центре Ярославля планируют сделать пешеходными. Об этом сегодня, 23 января, во время пресс-конференции сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

- Есть задача сделать пешеходный квартал в Ярославле. Не одну улицу, как Кирова, а около шести. Это улицы, идущие параллельно улице Кирова, улица Андропова, Нахимсона, Депутатская, - пояснил глава региона.

Также в планах отремонтировать Волжскую набережную и набережную у парка на Даманском. Это преобразования помогут увеличить туристический поток в город и область. Сейчас идет поиск инвесторов, которые смогут вложить средства в проекты.