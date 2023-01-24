Женщина и двое мужчин напали на 83-летнюю жительницу Угличского района

Сотрудники уголовного розыска по подозрению в разбое задержали женщину и двоих мужчин. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудники уголовного розыска по подозрению в разбое задержали женщину и двоих мужчин. По версии следствия, ночью эта троица взломала дверь в доме 83-летней жительницы одной из деревень Угличского района и, угрожая ножом, заставила бабушку отдать им свои сбережения. Пенсионерка, испугавшись, отдала налетчикам 48 тысяч рублей.

- Подозреваемые в совершении разбойного нападения: 28-летняя безработная жительница Угличского района, 35-летний и 41-летний жители Ярославля, ранее неоднократно судимые, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемые заключены под стражу.