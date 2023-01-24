В аварии под Переславлем погиб 50-летний мужчина

В ДТП под Переславлем разбился мужчина. Фото: УМВД по Ярославской области

Вчера, 23 января, около 18:50 на дороге Юрьев – Переславль-Залесский произошло ДТП. На 120-м километре трассы столкнулись «Мицубиси» и грузовик «ДАФ». За рулем грузовика находился 54-летний водитель, легковой машиной управлял 50-летний мужчина. Он в аварии не выжил.

- Водитель «Мицубиси» скончался на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Сейчас Госавтоинспекция выясняет все обстоятельства аварии.