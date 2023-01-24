На «Ярпиве» - новый директор

Пивзавод «Ярпиво» – один из крупнейших налогоплательщиков Ярославской области. ФОТО Пивзавод «Ярпиво»

Прежний директор «Ярпива» Владислав Большаков продолжит работать в компании «Балтика» на посту директора дивизиона Сибирь и Дальний Восток по операционной деятельности.

- Мы благодарим Владислава Большакова за вовлеченность и вклад в поддержание лидирующих позиций компании «Балтика» в Ярославле. Также я хочу поздравить Виталия Литюка с назначением на позицию директора «Пивзавода «Ярпиво» и пожелать ему и Владиславу Большакову успехов в новых должностях и в новых зонах ответственности, - прокомментировал назначения вице-президент по операционной деятельности «Балтики» Юрий Чентырев.

Сообщается, что Виталий Литюк работает в компании с 2003 года, его карьера начиналась с должности аппаратчика процесса фильтрации. В 2011 году Литюк возглавил производство в филиале «Балтики» в Ростове-на-Дону. У него есть и опыт работы на ярославском предприятии: в рамках программы краткосрочных ротаций в 2016 году Литюк занимал здесь должность главного пивовара.

Виталий Литюк. ФОТО Пивзавод «Ярпиво»

С апреля 2019 года Виталий возглавлял филиал «Воронежский пивзавод», курировал реализацию проекта по модернизации производства, что позволило увеличить гибкость производственных процессов, сократить материальные и энергетические расходы и при этом поддерживать стабильно высокое качество продукции.

Виталий Литюк рассказал, что в Ярославле ставит перед собой цель сохранить лидирующие позиции завода, «опираясь на традиции и наследие 160-летней истории ярославского пивоварения, и при этом дополнить рабочий процесс новыми идеями».

Отметим, что предприятие – один из крупнейших налогоплательщиков Ярославской области. По итогам 2022 года завод перечислил в бюджет региона 8,2 млрд рублей налогов.