В Ярославле на линию вышел дымящийся автобус

Автобус №26 оставлял за собой шлейф дыма. ФОТО: группа "Жесть Ярославль" ВКонтакте

В Ярославле в рейс вышел дымящийся автобус. О своей поездке в, мягко говоря, некомфортных условиях, ярославцы рассказали в соцсетях.

- Только недавно писали про 26-й автобус в дыму. И опять то же самое! Ехал на рейсе в 19:35. Приехал на Маяк весь в дыму и гари, как паровоз к перрону. Ехали и задыхались всю дорогу. Водитель, приехав на конечную, не приняв никаких мер, поехал опять в рейс, оставляя шлейф гари и дыма, - рассказывает пассажир в группе «Жесть Ярославль» ВКонтакте.

- Вчера днем ехал рядом с автобусом по Авиаторов, пришлось перекрывать забор воздуха с улицы, вонь гарью. Либо колодки зажаты, либо сцепление, - пишет Владимир Ш. в комментариях под постом.

Ярославцы не могут понять, как такие автобусы проходят техосмотры и почему их выпускают на линии. Случай не единичный – автобус №26 уже выходил в рейс, оставляя за собой шлейф дыма.