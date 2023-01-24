В мэрии Ярославля рассказали, когда отремонтируют Суринский путепровод

Все работы проводятся литым асфальтобетоном. Фото: Мэрия Ярославля

В ярославских пабликах водители публикуют фотографии, сделанные на Суринском путепроводе. Совсем недавно здесь провели ремонт, но ямы, как грибы после дождя, вновь появляются на многострадальной дороге.

- У меня вопрос: подрядчики оштрафованы? Или деньги бюджетные потрачены и все прощены? Можно дальше тратить? У меня, кстати, прошлой весной там наглухо три колеса были пробиты. Замена встала в 40 000. спасибо за дороги, - пишут водители в соцсетях.

- Суринский! Примите меры! – звучит уже как клич о помощи.

По словам мэра Ярославля Артема Молчанова, к ремонту аварийных ям на Суринском путепроводе приступят уже сегодня, 24 января. До конца недели их должны «залатать».

- По вашим обращениям провели ямочный ремонт на проспекте Октябряи Тутаевском шоссе. Дорожные рабочие залатали крупную яму на проезжей части возле Моторного завода, а также исправили выбоины на Тутаевском шоссе – от переулка Коммунаров до улицы Елены Колесовой, - сообщил градоначальник.

Все работы проводятся литым асфальтобетоном, который можно использовать и при минусовой температуре. В ближайшее время ремонтные работы обещали провести по 20 адресам.