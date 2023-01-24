Школа на улице Пашуковской в Ярославле откроется к 1 сентября

Школа в Ярославле готова на 60%. Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославле продолжается строительство школы на улице Пашуковской. На данный момент готовность составляет 60%, и если подрядчик не снизит темпы, то уже к 1 сентября этого года учебное заведение сможет принять учеников.

Коробка здания готова, идет установка оконных блоков, утепление и отделка фасадов, кровельные работы, прокладка наружных сетей водоснабжения. Вокруг школы установят ограждение, вход будет по электронным ключам.

Четырехэтажное учебное заведение рассчитано на 1 100 детей. Оборудуют более 40 классов, в том числе класс для изучения робототехники, несколько спортзалов и актовый зал с костюмерной и гримерной. Начальная школа будет располагаться в отдельном блоке.

На пришкольной территории сделают футбольное поле, беговую дорожу, площадки для баскетбола, волейбола, тенниса, стритбола.