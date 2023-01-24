«Какой хороший был человек!»: в Ярославле простятся с погибшим во время СВО Сергеем Аверьяновым

Прощание с Сергеем пройдет 25 января. Фото: Алексей БУЛАТОВ

5 января во время специальной военной операции погиб выпускник школы №88 Ярославля Сергей Аверьянов. Сейчас в школе стоит его фотография, свечка, лежат цветы.

- Сергей честно и открыто жил, учился, служил. Невероятно добрый, улыбчивый, отзывчивый, честный. Он навсегда останется в нашей памяти, - пишут на странице школы №88 ВКонтакте.

В комментариях тоже добрые слова о Сергее:

- Сергей! Какой хороший был Человек! Умный, добрый, сильный, жизнерадостный! Я бы его назвала «Львиное сердце». Помню, когда у нас были в гостях с моей племянницей, в караоке пел песню группы «Ария» «Засыпай, на руках у меня засыпай». Я эту песню полюбила после того, как услышала ее в исполнении Сережи Аверьянова. Господи, какой был Человечище.

Прощание с Сергеем пройдет завтра, 25 января, в храме Святителя Леонтия Ростовского. Начало в 11:00.

- Семья погибшего получит материальную помощь в соответствии с указом губернатора, - сообщили в правительстве региона.