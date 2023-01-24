Глава региона поручил всем районам подключиться к проекту «Ярославский продукт»

В прошлом году в области был запущен проект «Ярославский продукт». Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Глава региона Михаил Евраев поручил главам всех районов подключиться к продвижению товаров местных производителей. В прошлом году в области был запущен проект «Ярославский продукт». К нему присоединились порядка 400 магазинов федеральной и региональной сети. И теперь, благодаря отличающимся от остальных ценникам, ярославские товары сразу видно на полках.

Продукцию, произведенную в Ярославской области, можно купить в магазинах «Лотос», «Атрус», «Наш квартал», «Магнит», «Пятерочка», «Глобус» и «Лента». К концу этого года в проекте будут принимать участие уже 1350 магазинов.

- Необходимо продвигать региональные товары, создавать конкурентные преимущества местным брендам, – сказал Михаил Евраев. – Нужно популяризировать данный проект и в районах, чтобы и там была выделена местная продукция на полках магазинов. Типовой ценник разработан. Прошу через две недели «Губернаторский контроль» организовать рейды в муниципальных образованиях и посмотреть, появились ли такие ценники в магазинах. В этом заинтересованы все. И производители, и магазины, и покупатели.