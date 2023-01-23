Сайт мэрии Ярославля подвергся атаке хакеров

Сайт мэрии Ярославля 23 января атаковали хакеры. Фото: Полина Вачнадзе

Сайт мэрии Ярославля 23 января атаковали хакеры.

- По информации Центра информационных технологий Ярославля, предположительно на официальный портал мэрии города был осуществлен несанкционированный доступ к информации в результате хакерских атак, - сообщили на странице администрации ВКонтакте. – Сейчас ведутся работы по восстановлению сайта в полном объеме из имеющейся архивной копии.

В 17:00 23 января наладить работу портала так и не удалось.