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НовостиОбщество23 января 2023 14:03

Реверсивное движение на Волжском мосту Рыбинска введут 1 марта

На все работы отводится два года
Полина Вачнадзе
Одну полосу на Волжском мосту закроют для движения в марте.

Одну полосу на Волжском мосту закроют для движения в марте.

Фото: Полина Вачнадзе

В Рыбинске 1 марта планируют ввести реверсивное движение на Волжском мосту. Этот вопрос обсудили сегодня, 23 января, на еженедельном совещании в администрации.

Сейчас идет разработка схемы движения транспорта на обоих берегах Волги, подробную схему опубликуют чуть позже. Также информацию разместят на баннере у кругового перекрестка на правом берегу.

Но уже сейчас известно, что со стороны Слипа транспорт будет поворачивать на улицу Сакко и улицу Ванцетти, двигаться по улице Победы и заезжать на мост.

- Движение со стороны Заволжье-1 организуем вдоль Волги по улице Рыбинской. Александровская, Сакко и Ванцетти будут формировать своего рода круг, который поможет распределить автомобильные потоки, - сказал глава Рыбинска Дмитрий Рудаков.

Ремонт Волжского моста продлится два года.