В Ярославле возбудили уголовное дело о коммерческом подкупе при строительстве волейбольного центра

В отношении 59-летнего ярославца, ответственного за строительство волейбольного центра, возбуждено уголовное дело. Фото: Олег ЗОЛОТО

В отношении 59-летнего ярославца, ответственного за строительство волейбольного центра, возбуждено уголовное дело. Его обвиняют в коммерческом подкупе в особо крупном размере.

- С апреля по май 2021 года подозреваемый, являясь ответственным за строительство спортивного комплекса, предложил директору коммерческой организации передать ему 1% от суммы заключенных договоров подряда, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.

Эти деньги, по версии следствия, были платой за своевременную и беспрепятственную приемку выполненных земляных работ. В итоге, считают правоохранительные органы, подозреваемый получил 1 миллион 150 тысяч рублей за действия, которые и так входилив его служебные полномочия.

- Во время очередной «встречи» при передаче денежных средств в сумме 300 тысяч рублей подозреваемый был задержан сотрудниками УЭБиПК при силовой поддержке ОСН «Гром» УНК, незаконная деятельность пресечена, - рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

По статье о коммерческом подкупе предусмотрено наказание от 7 до 12 лет лишения свободы.