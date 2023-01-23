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НовостиПроисшествия23 января 2023 9:39

Ярославская пенсионерка «инвестировала» мошенникам 1,5 миллиона рублей

Деньги ярославна взяла в кредит
Полина Вачнадзе
В Ярославле зарегистрирован очередной случай мошенничества.

В Ярославле зарегистрирован очередной случай мошенничества.

Фото: Полина Вачнадзе

В Ярославле зарегистрирован очередной случай мошенничества. 67-летней пенсионерке позвонил мужчина, якобы представитель финансовой биржи. Он предложил ничего не понимающей в этом деле женщине заняться инвестированиями. И так красочно все расписал, что ярославна отправилась в банк, взяла несколько кредитов на 1,5 миллиона рублей и перевела эти деньги на указанные мошенниками счета.

Только после того, как все эти действия были выполнены, пенсионерка поняла, что ее обманули и обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».