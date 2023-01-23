В Ярославле ожидается мягкий морозец и небольшой снег

В четверг вечером пойдет небольшой снег, который продолжится до субботы. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Последняя неделя января, по прогнозам Центра «Фобос», будет сопровождаться мягкими морозцами. Несмотря на то, что среднесуточная температура воздуха останется минусовой, в целом она на 3-5 градусов будет превышать климатическую норму.

Сегодня, 23 января, ожидается малооблачная погода, - 4..-6, слабый ветер и очень высокое давление. 24 января ночью будет -6..-8, днем -2..-4. В среду, 25 января, ночью -7..-9, днем -1..-3 градуса.

- Если в первой половине недели сохранится влияние северо-западной периферии антициклона с минимальной вероятностью осадков, то в четверг к вечеру пойдет небольшой снег. В пятницу он усилится, принимая обложной характер, и продлится до ночи субботы. Перед началом осадков местами прольется слабый ледяной дождь, - предупредили синоптики Центра.

26 января ночью и днем ожидается -1..+1 градус, 27 января ночью похолодает до -7..-9, днем – до -3..-5.

В выходные распогодится и подморозит. А настоящих снегопадов, по мнению синоптиков, нужно ждать в последние дни месяца – 30 и 31 января.