Ярославль
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
-3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество23 января 2023 7:18

В Ярославле ожидается мягкий морозец и небольшой снег

Синоптики рассказали о погоде в Ярославле с 23 по 29 января
Полина Вачнадзе
В четверг вечером пойдет небольшой снег, который продолжится до субботы.

В четверг вечером пойдет небольшой снег, который продолжится до субботы.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Последняя неделя января, по прогнозам Центра «Фобос», будет сопровождаться мягкими морозцами. Несмотря на то, что среднесуточная температура воздуха останется минусовой, в целом она на 3-5 градусов будет превышать климатическую норму.

Сегодня, 23 января, ожидается малооблачная погода, - 4..-6, слабый ветер и очень высокое давление. 24 января ночью будет -6..-8, днем -2..-4. В среду, 25 января, ночью -7..-9, днем -1..-3 градуса.

- Если в первой половине недели сохранится влияние северо-западной периферии антициклона с минимальной вероятностью осадков, то в четверг к вечеру пойдет небольшой снег. В пятницу он усилится, принимая обложной характер, и продлится до ночи субботы. Перед началом осадков местами прольется слабый ледяной дождь, - предупредили синоптики Центра.

26 января ночью и днем ожидается -1..+1 градус, 27 января ночью похолодает до -7..-9, днем – до -3..-5.

В выходные распогодится и подморозит. А настоящих снегопадов, по мнению синоптиков, нужно ждать в последние дни месяца – 30 и 31 января.