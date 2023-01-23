В Ярославле простятся с погибшим на СВО Сергеем Осиповым

23 января в Ярославле простятся с рядовым Сергеем Осиповым Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 23 января, в Ярославле простятся с рядовым Сергеем Осиповым, погибшим при проведении СВО, куда он ушел добровольцем. Всего лишь несколько дней он не дожил до своего 47-летия.

- Несмотря на то, что он был незаменим своей мудростью, житейским опытом, профессионализмом в своем мирном деле, ему хотелось большего. Погиб друг, большой человек, человек глыба, до конца исполнивший свой долг, воинский и христианский, - пишут о Сергее его коллеги.

Церемония прощания начнется с 11:00 в храме Святителя Леонтия Ростовского. Семья погибшего получит материальную помощь в соответствии с указом губернатора.