В одной из многоэтажек Дзержинского района Ярославля орудовали вандалы Фото: Михаил ФРОЛОВ

В одной из многоэтажек Дзержинского района Ярославля орудовали вандалы. В подъезде дома на улице Труфанова молодые люди ломали почтовые ящики. Сначала они выбивали их руками, а когда несколько ящиков упали, начали вышвыривать их из подъезда ногами. Эти действия зафиксировали камеры видеонаблюдения в самом подъезде.

- Сотрудниками полиции установлена причастность двоих молодых людей - 15 и 22 лет, которые в момент совершения противоправного деяния находились в состоянии алкогольного опьянения. В отношении 15-летнего молодого человека составлен протокол об административном правонарушении за вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольной продукции. В отношении законного представителя подростка составлен протокол об административном правонарушении за нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетнего, потребление алкогольной продукции. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.