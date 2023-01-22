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НовостиОбщество22 января 2023 16:30

Ярославские волонтеры обработали почти 500 заявок мобилизованных

Чаще всего требуется гуманитарная, бытовая и юридическая поддержка
Анастасия ГОЛУБЕВА
Ярославские волонтеры обработали почти 500 заявок мобилизованных. ФОТО: страница Михаила Евраева ВКонтакте

Ярославские волонтеры обработали почти 500 заявок мобилизованных. ФОТО: страница Михаила Евраева ВКонтакте

Ярославские волонтеры движения #Мывместе обработали почти 500 заявок мобилизованных и их родственников. Последние обращались в региональные штабы 350 раз. Без внимания не оставили и сообщения, которые оставляли военнослужащие во время обучения в центре подготовки.

- Чаще всего требуется гуманитарная, бытовая и юридическая поддержка. Волонтеры помогают с ремонтом, решением хозяйственных вопросов, занимаются с детьми и делают еще много добрых и полезных дел. В пунктах #Мывместе собрано почти 40 тонн гуманитарного груза, - сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.