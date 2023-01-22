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НовостиПроисшествия22 января 2023 15:56

В Ярославле будут судить мужчину, который избивал своего приятеля у магазина

Ему грозит до восьми лет лишения свободы
Анастасия ГОЛУБЕВА
Ему грозит до восьми лет лишения свободы

Ему грозит до восьми лет лишения свободы

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ярославле 35-летний мужчина обвиняется по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Июльской ночью прошлого года злоумышленник со своим приятелем начали ссориться у круглосуточного продуктового магазина. Причина конфликт была не очень серьезной, но это не помешало одному из мужчин наброситься на другого с кулаками. Когда последний упал, обидчик продолжил его избивать.

- В результате указанных действий здоровью потерпевшего причинен тяжкий вред. Уголовное дело расследовалось полицией по Фрунзенскому городскому району и направлено для рассмотрения во Фрунзенский районный суд Ярославля. За совершенное преступление обвиняемому грозит наказание до 8 лет лишения свободы, - сообщили в прокуратуре Ярославской области.