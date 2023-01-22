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НовостиОбщество22 января 2023 15:01

Рыбинскому музею-заповеднику выделят 15 миллионов рублей на новое выставочное оборудование

Деньги также получат еще несколько музеев региона
Анастасия ГОЛУБЕВА
Деньги также получат еще несколько музеев региона

Деньги также получат еще несколько музеев региона

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Рыбинскому музею-заповеднику выделят 15 миллионов рублей на новое выставочное оборудование. На эти деньги будет оснащено новое пространство Мучного гостиного двора.

В прошлом году было закуплено оборудование в Некрасовский краеведческий музей, музей кацкарей в Мышкинском районе и музей истории города Ярославля.

- В этом году около 17 миллионов рублей выделено на ремонт в Пошехонском музее, Некрасовском и Музее истории города Ярославля, - рассказали в правительстве региона.