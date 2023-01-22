Деньги также получат еще несколько музеев региона Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Рыбинскому музею-заповеднику выделят 15 миллионов рублей на новое выставочное оборудование. На эти деньги будет оснащено новое пространство Мучного гостиного двора.

В прошлом году было закуплено оборудование в Некрасовский краеведческий музей, музей кацкарей в Мышкинском районе и музей истории города Ярославля.

- В этом году около 17 миллионов рублей выделено на ремонт в Пошехонском музее, Некрасовском и Музее истории города Ярославля, - рассказали в правительстве региона.