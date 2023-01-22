В Ярославле 91 миллион рублей выделят на ремонт дворов в Красноперекопском и Фрунзенском районах Фото: Мэрия Ярославля

Мэр Ярославля Артем Молчанов встретился с жителями города. Горожане обсуждали с градоначальником благоустройство районов в этом году. Стало известно, что 91 миллион 980 тысяч рублей выделят на ремонт дворов в Красноперекопском и Фрунзенском районах.

- На эти средства благоустроят 14 придомовых территорий. Отремонтируют тротуары, обустроят пешеходные дорожки, детские площадки с ограждением, ударопрочным покрытием, с удобными подходами и освещением. Заменят и контейнерные площадки на новые, более современные, - сообщили в мэрии города.