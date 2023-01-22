Ярославские студенты познакомились с работой Госавтоинспекции Фото: УМВД по Ярославской области

Ярославские студенты познакомились с работой Госавтоинспекции в рамках Всероссийской акции МВД России «Студенческий десант».

Сначала ребята побывали в центре автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения. Там студентам рассказали о работе приборов фотовидеофиксации и обработке зарегистрированной информации по правонарушениям.

- Следующим этапом стал межрегиональный регистрационно-экзаменационный отдел ГИБДД УМВД России по Ярославской области. Специалисты экзаменационного отдела рассказали и показали студентам, как проходит теоретический экзамен на знание Правил дорожного движения и проверяются практические навыки вождения у кандидатов в водители. На память о встрече с дорожными полицейскими ребята получили подарки с символикой Госавтоинспекции, - рассказали в пресс-службе ведомства.