В Рыбинске пройдет благотворительный танцевальный марафон Фото: Администрация Рыбинска

В Рыбинске 24 января стартует благотворительный марафон «Танцуем все». Во Дворце культуры «Вымпел» целых три дня – 24, 25 и 26 января участников ждут мастер-класс от известного хореографа Марио Форелли. Также, 28 января пройдет большой гала-концерт, на котором участники марафона выступят вместе со своим балетмейстером.

- Инициатор и организатор - Марио Форелли - известная персона в мире шоу-бизнеса. Форелли является официальным хореографом премии «Russian Music Box», постановщиком телепрограмм на Первом канале, Муз ТВ и MTV. Его выступления проходили на лучших театральных площадках мира, - рассказали в администрации Рыбинска.

Помимо этого, в администрации города подчеркнули, что всероссийский благотворительный танцевальный марафон «Танцуем все» создан для объединения детей и подростков из регионов, в том числе прибывших из Донецкой и Луганской Народных Республик через язык танцев, формирования устойчивого представления единства культур.