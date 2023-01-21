В Ярославле женщины стали чаще жаловаться на домогательства со стороны коллег

После выхода с "удалешки" ярославцы стали чаще сталкиваться с домогательствами на работе. Фото: Андрей АБРАМОВ

После возвращение в офисы с "удаленки", ярославские женщины стали чаще жаловаться на харассмент, то есть, домогательства на работе. Исследование, проведенное специалистами сервиса SuperJob, показало следующие результаты опросов.

- Женщин, пострадавших от харассмента со стороны руководства, - 7%, со стороны сослуживцев - 9%, - уточнили в пресс-службе сервиса.

Мужчины с домогательствами сталкиваются реже. Руководители приставали к 3% опрошенных мужчин, коллеги - к 4% опрошенных.