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НовостиОбщество21 января 2023 15:45

В Ярославле женщины стали чаще жаловаться на домогательства со стороны коллег

Количество жалоб увеличилось после возвращения в офисы с "удаленки"
Полина Вачнадзе
После выхода с "удалешки" ярославцы стали чаще сталкиваться с домогательствами на работе.

После выхода с "удалешки" ярославцы стали чаще сталкиваться с домогательствами на работе.

Фото: Андрей АБРАМОВ

После возвращение в офисы с "удаленки", ярославские женщины стали чаще жаловаться на харассмент, то есть, домогательства на работе. Исследование, проведенное специалистами сервиса SuperJob, показало следующие результаты опросов.

- Женщин, пострадавших от харассмента со стороны руководства, - 7%, со стороны сослуживцев - 9%, - уточнили в пресс-службе сервиса.

Мужчины с домогательствами сталкиваются реже. Руководители приставали к 3% опрошенных мужчин, коллеги - к 4% опрошенных.