В Ярославле пройдет конкурс кукол "Краса Масленица-2023"

Ярославцев приглашают принять участие в конкурсе масленичных кукол. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Ярославле с 20 по 26 февраля будут отмечать Масленицу. И по традиции накануне этого праздника мэрия города объявила конкурс кукол "Краса Масленица". Он пройдет уже в 12-й раз.

- Принять в нем участие могут все желающие - и творческие коллективы, и индивидуальные авторы. За лучшие работы полагаются дипломы и призы, - сообщили в пресс-службе мэрии Ярославля.

Масленичные куклы выставят в парке на острове Даманский. Посмотреть на них можно с 16 по 26 февраля. А заявки на участие в конкурсе принимаются до 14 февраля.

Отправить их можно по электронной почте yarmetodkabinet@yandex.ru или принести по адресам: - Ярославль, улица Большая Октябрьская, дом 78, управление культуры мэрии города Ярославля; - Ярославль, пр. Ленина, д. 24а, Дворец культуры им. А.М. Добрынина, каб. 217 - методический отдел. Получение заявки в оргкомитете можно проверить по телефону: (4852) 73-34-64.

Положение конкурса и форму заявки вы найдете здесь.