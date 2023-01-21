Житель Переславля перевел мошенникам 1,3 миллиона рублей

Мошенники обманули еще одного жителя Ярославской области. Фото: Полина Вачнадзе

Мошенники обманули еще одного жителя Ярославской области. В полицию обратился 49-летний житель Переславля-Залесского, который отдал аферистам 1,3 миллиона рублей, взятые в кредит.

Схема "развода" на деньги оказалась не нова. Мужчине позвонили неизвестные и представились сотрудниками правоохранительных органов.

- Под предлогом предотвращения оформления кредита на его имя, они убедили потерпевшего оформить кредит в банке и перевести средства на указанный ими номера мобильных телефонов, - рассказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Переславец не стал уточнять информацию ни банке, ни в полиции, и сразу выполнил все требования преступников. Итог - минус 1,3 миллиона рублей из семейного бюджета. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".