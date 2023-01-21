Ярославль
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
-4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия21 января 2023 13:37

Житель Переславля перевел мошенникам 1,3 миллиона рублей

Эти деньги мужчина взял в кредит
Полина Вачнадзе
Мошенники обманули еще одного жителя Ярославской области.

Мошенники обманули еще одного жителя Ярославской области.

Фото: Полина Вачнадзе

Мошенники обманули еще одного жителя Ярославской области. В полицию обратился 49-летний житель Переславля-Залесского, который отдал аферистам 1,3 миллиона рублей, взятые в кредит.

Схема "развода" на деньги оказалась не нова. Мужчине позвонили неизвестные и представились сотрудниками правоохранительных органов.

- Под предлогом предотвращения оформления кредита на его имя, они убедили потерпевшего оформить кредит в банке и перевести средства на указанный ими номера мобильных телефонов, - рассказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Переславец не стал уточнять информацию ни банке, ни в полиции, и сразу выполнил все требования преступников. Итог - минус 1,3 миллиона рублей из семейного бюджета. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".