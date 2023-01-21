В Ярославле в отношении пассажира автобуса, сломавшего школьнице очки, возбудили уголовное дело

Мужчину, который напугал школьницу и сломал ей очки, нашли. ФОТО: группа "Дядьково, Сокол Ярославль - Районы 76" ВКонтакте

В Ярославле следователи возбудили уголовное дело по статье "Уничтожение и повреждение чужого имущества из хулиганских побуждений". Поводом послужил инцидент, который произошел в автобусе №41Б 15 января.

- Моя сестра ехала на заднем сиденье, напротив сидел неизвестный ей мужчина. В районе остановки "Чернопрудная" данный мужчина резко встал, сорвал с лица моей сестры очки, вышел из автобуса, переломил их пополам, после чего выкинул в снег, - пишут в группе "Дядьково, Сокол Ярославль - Районы 76".

По словам автора поста, школьница напугалась до такой степени, что ей пришлось вызвать "скорую".

Данное сообщение во время мониторинга социальных сетей заметили в СКР по Ярославской области.

- Следователями допрошен 40-летний подозреваемый, произведен осмотр места происшествия. Также проводятся иные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и возмещения причиненного ущерба, - сообщили в пресс-службе ведомства.