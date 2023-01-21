Ярославец через суд хотел взыскать с тещи 100 тысяч рублей за удар в плечо во время ссоры

Зять взыскал с тещи 10 тысяч рублей за побои. Фото: Артем КИЛЬКИН

Семейные разборки привели зятя и тещу в зал судебного заседания. Ярославец подал иск на 60-летнюю мать своей жены, которая во время одного из многочисленных конфликтов ударила его кулаком в плечо. 40-летний мужчина требовал взыскать с родственницы 100 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

- В суде житель Ярославля рассказал, что понес физические и нравственные страдания, не мог вести обычный образ жизни и долгое время находился в стрессовом состоянии. Он испытал унижение, так как все происходило на глазах супруги и ребенка, - рассказали в пресс-службе Ярославского областного суда.

По словам мужчины, теща вела себя агрессивно и неадекватно, а после удара даже не извинилась перед ним. Ярославцу надоело терпеть такие издевательства в собственной семье и он решил в этот раз проучить женщину. Пострадавший обратился в правоохранительные органы. В итоге тещу привлекли к административной ответственности за побои и назначили штраф в 5 тысяч рублей.

Но этого оскорбленному мужчине показалось мало и он пошел в суд. Суд частично удовлетворил требования истца и назначил размер компенсации в сумме 10 тысяч рублей.

Ярославцев подал апелляцию, так как, по его мнению, физические и нравственные страдания оцениваются гораздо дороже. Но и вышестоящая инстанция пришла к выводу, что 10 тысяч рублей будет достаточно.