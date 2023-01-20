В Рыбинске иномарка сбила 56-летнюю женщину. ФОТО: МУ МВД России "Рыбинское"

В Рыбинске вчера, 19 января, примерно в 21 час на улице Расторгуева произошло ДТП. «Рено Логан» ехал со стороны проспекта Мира на круговом движении и сбил 56-летнюю женщину, которая шла по нерегулируемому пешеходному переходу.

- В результате ДТП женщина получила травмы,назначено амбулаторное лечение. По факту ДТП ведется проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия, - сообщили в ГИБДД МУ МВД РОССИИ "Рыбинское".