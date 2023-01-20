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НовостиОбщество20 января 2023 14:09

Шесть районов Ярославской области получат дополнительные дотации

Рассказываем, каким районам будут выделены деньги и на что
Полина Вачнадзе
63,7 миллиона рублей из региональной казны получат шесть районов Ярославской области на социально значимые цели.

63,7 миллиона рублей из региональной казны получат шесть районов Ярославской области на социально значимые цели.

Фото: Полина Вачнадзе

63,7 миллиона рублей из региональной казны получат шесть районов Ярославской области на социально значимые цели.

4 миллиона будет выделено Первомайскому МР на содержание бассейна в Пречистом, которые существенно бьют по бюджету. При этом бассейн востребован у местных жителей – за 2022 год его посетили около 7 тысяч человек.

Гаврилов-Ямская детско-юношеская спортивная школа получит 16 миллионов рублей на приобретение мачт с осветительными приборами и трибун на 1000 мест. Ростовскому району региональное правительство намерено выделить 12 миллионов. Эти деньги пойдут на покупку автобуса для ансамбля бального танца «Константа», который в следующем году отметит 50-летие своей творческой деятельности. Сейчас в нем занимаются 88 человек от 5 до 30 лет.

2,8 миллиона рублей пойдут на ремонт спортивного зала в школе №9 Переславля, а 3,1 миллиона городской округ получит на рекультивацию полигона ТКО.

В ТУтаевский район направят 23,6 миллиона рублей: предусмотрены работы по благоустройству и ограждению периметра территории музея «Космос» в Чебаковском сельском поселении и организация архитектурной подсветки храма Святителя Николая Чудотворца.

На расходы, связанные с освещением города, Пошехонью выделят 1 миллион рублей.