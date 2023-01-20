Шесть районов Ярославской области получат дополнительные дотации

63,7 миллиона рублей из региональной казны получат шесть районов Ярославской области на социально значимые цели. Фото: Полина Вачнадзе

63,7 миллиона рублей из региональной казны получат шесть районов Ярославской области на социально значимые цели.

4 миллиона будет выделено Первомайскому МР на содержание бассейна в Пречистом, которые существенно бьют по бюджету. При этом бассейн востребован у местных жителей – за 2022 год его посетили около 7 тысяч человек.

Гаврилов-Ямская детско-юношеская спортивная школа получит 16 миллионов рублей на приобретение мачт с осветительными приборами и трибун на 1000 мест. Ростовскому району региональное правительство намерено выделить 12 миллионов. Эти деньги пойдут на покупку автобуса для ансамбля бального танца «Константа», который в следующем году отметит 50-летие своей творческой деятельности. Сейчас в нем занимаются 88 человек от 5 до 30 лет.

2,8 миллиона рублей пойдут на ремонт спортивного зала в школе №9 Переславля, а 3,1 миллиона городской округ получит на рекультивацию полигона ТКО.

В ТУтаевский район направят 23,6 миллиона рублей: предусмотрены работы по благоустройству и ограждению периметра территории музея «Космос» в Чебаковском сельском поселении и организация архитектурной подсветки храма Святителя Николая Чудотворца.

На расходы, связанные с освещением города, Пошехонью выделят 1 миллион рублей.