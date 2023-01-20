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НовостиОбщество20 января 2023 13:34

В Рыбинске нашли хулигана, проколовшего колеса у нескольких машин

Молодой человек пояснил, что был пьян
Полина Вачнадзе
Рыбинец проколол колеса у нескольких машин.

Рыбинец проколол колеса у нескольких машин.

Фото: УМВД по Ярославской области

В ночь на 19 января на улице Моторостроителей в Рыбинске неизвестный проколол колеса у нескольких автомобилей. Владельцы машин повреждения заметили только утром и сразу обратились в полицию.

Благодаря записям с камер видеонаблюдения, установить личность ночного хулигана не составило труда. Им оказался 18-летний местный житель, ранее уже умевший проблемы с законом. Парень не стал отпираться, пояснил, что поступок совершил, находясь под воздействием горячительных напитков.

- В отношении молодого человека составлен протокол об административном правонарушении по статье «Мелкое хулиганство». Ему назначено наказание в виде административного ареста на трое суток, - пояснили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.