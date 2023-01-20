В Рыбинске нашли хулигана, проколовшего колеса у нескольких машин

Рыбинец проколол колеса у нескольких машин. Фото: УМВД по Ярославской области

В ночь на 19 января на улице Моторостроителей в Рыбинске неизвестный проколол колеса у нескольких автомобилей. Владельцы машин повреждения заметили только утром и сразу обратились в полицию.

Благодаря записям с камер видеонаблюдения, установить личность ночного хулигана не составило труда. Им оказался 18-летний местный житель, ранее уже умевший проблемы с законом. Парень не стал отпираться, пояснил, что поступок совершил, находясь под воздействием горячительных напитков.

- В отношении молодого человека составлен протокол об административном правонарушении по статье «Мелкое хулиганство». Ему назначено наказание в виде административного ареста на трое суток, - пояснили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.