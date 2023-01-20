В Ярославле поезд наехал на идущего мужчину Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ярославле ночью 17 января произошло ЧП, которое чудом не закончилось трагедией. В дежурную часть транспортной полиции позвонили и сообщили, что на перегоне станций Дунайка-Телищево Ярославля рядом с железнодорожными путями лежит человек.

Выяснилось, что 50-летний местный житель шел слишком близко к железной дороге и не заметил приближающийся поезд.

- Машинист применил экстренное торможение, но наезд предотвратить не удалось. Пострадавший госпитализирован. В настоящее время сотрудниками транспортной полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД по СЗФО.