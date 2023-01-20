В Ярославле дорожные службы борются с гололедом Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле сегодня, 20 января, дорожные службы города усиленно борются с гололедом на тротуарах и остановках. Всего будет задействовано больше 100 рабочих и 39 единиц техники.

— С вечера четверга в городе произошло повышение температуры до нуля градусов. В настоящее время специалисты МБУ «Горзеленхозстрой» основной упор делают на обработку тротуаров и остановочных комплексов, чтобы люди без проблем могли добираться на работу и домой. В местах, где узкие тротуары, работы проходят с помощью тракторов с прицепными устройствами. Где это невозможно, там задействованы дорожные рабочие. Работы продолжатся в круглосуточном режиме, пока все тротуары и остановочные комплексы не приведем в нормативное состояние, — рассказал директор МБУ «Горзеленхозстрой» Виталий Запевалов.

Рабочие используют специальный химический рассол, песко-соляная смесь и твердый противогололедный материал.

По поводу очистки ларьков, которые стоят на остановках, высказался главный специалист управления потребительского рынка, предпринимательства и туризма Роман Петров. Он подчеркнул, что остановочные площадки и навесы должны быть полностью очищены от ледяных образований. В случае выявления нарушений, проводится работа с предпринимателями. Если они игнорируют замечания, к ним применяются штрафные санкции, предусмотренные договором в размерах 10, 25 и 100 процентов. После 100% неустойки расторгается договор с предпринимателем.